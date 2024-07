Az extrém melegben négylábú társaink is könnyen bajba, akár életveszélybe is kerülhetnek. Arról, hogyan védjük meg a hőség veszélyeitől a kutyáinkat, a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány osztotta meg a közösségi oldalán a Szent Bernát Pestimrei Kisállat-ambulancia néhány jótanácsát.

– Szomorúan tapasztaljuk, hogy sajnos ebben a kánikulában is a forró betonon sétáltatja a kutyáját néhány ember... A kutya mancsa leég és hőgutát fog kapni! Friss vizet adjatok nekik sűrűn, hisz pillanatok alatt meleg lesz és így nem isznak! Árnyék legyen! Aki tudja, engedje be a kutyusát hűvös helyre! Egyre több kutya kap hőutát sajnos, brutál forróság van, ők is szenvednek! Kérjük olvassátok el a következőt, hőguta esetén mit tegyetek: Nem szabad hideg vizet önteni a túlhevült kutyára, vagy vizes törülközőt tenni a hátára!

Nagyon fontos, a következő a teendő:

Először adjunk neki egy tálka langyos vizet, majd hűtsük le a talpát és a mellkasát/hasát egy nedves, ne csöpögő vizes törülközővel. Ezután tegyük a kutyát árnyékba egy nedves törülközőre. Soha ne kövessék el azt a hibát, hogy hideg vizet öntenek a túlhevült kutyára, vagy nedves törülközőt tesznek a hátára. Éppen az ellenkező hatást érhetik el. A hideg hatására az erek összeszűkülnek, a magas hőmérséklet 42 Celsius-fok felett pedig a vérben lévő fehérjék megalvadását okozza, így a vér sűrű és viszkózus lesz. E két tényező együttes hatására a vér nem jut el a szívhez, és a szervek az oxigénhiány miatt sorra leállnak. Az eredmény egy nagyon lassú, de nagyon fájdalmas halál. A megosztás erősen ajánlott, mivel újra és újra látunk felvételeket túlmelegedett kutyákról, akik a hátukra öntött vízzel szállnak ki az autókból. Nagyon kérjük, ne hagyják az állatot még rövid időre sem az autóban! – olvasható a Szent Bernát Pestimrei Kisállat-ambulancia jótanácsa a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány Facebook-oldalán.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)