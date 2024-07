A Korányi Vándorserleget az Országos Korányi Intézet a tuberkuolózis elleni küzdelemben élen járó megyének ítéli oda minden évben

Forrás: Beküldött fotó

Arra kérdésre, hogy mit jelent számára és kollégáinak a Korányi Vándorserleg elismerés, így válaszolt: - A Korányi Vándorserleget az Országos Korányi Intézet szakmai vezetése ítéli oda minden évben annak a megyének, akit a tuberculosis elleni küzdelemben kiemelkedőnek tart. Az idei évben Heves vármegye azért kapta az elismerést, mert a 2022-ben megyénkben felfedezett és nyilvántartásba vett tuberculosisos betegek esetében a kórkép bakteriológiai igazoltsága 90 százalék feletti volt. ( a WHO elvárás legalább 75 százalék). Itt szeretném hangsúlyozni, hogy köszönettel tartozunk a Mátrai Gyógyintézetben dolgozó kollégáinknak, hiszen ezen eredmény elrésében partnerségük nélkülözhetetlen volt. Köszönet és gratuláció illeti a vándorserleg elnyerése kapcsán Heves Vármegye többi tüdőgondozóját is: Heves, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, hiszen az említett kedvező statisztikai eredmény kivívásában az ő munkájuk is elengedhetetlen volt - tette hozzá.

Csicsári főorvosnő hétköznapjait egyébként évtizedek óta a gyógyító munka határozza meg. Kevéske szabadidejében legszívesebben olvas, színházba jár, rendszeresen úszik, és folyamatosan érdeklődik az egészségmegőrzés módszereiről, melyet betegeinek is igyekszik továbbadni.