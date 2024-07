Július 24. és 28. között rendezik meg idén hazánk legnagyobb motorostalálkozóját. A Worldbike Week Sirok főszervezője, dr. Hadnagy József elmondta, a siroki motorostalálkozók száma már 30 felett jár, de az idei a 23. bike week az, amire igazi kuriózum is érkezik.

A korábbi években is nagyon népszerű volt a Siroki Motorostalálkozó

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Farkas Gábor szervező már tavaly be akarta fejezni a találkozót, de úgy éreztem, az ország legpatinásabb motorostalálkozóját nem szabad veszni hagyni, hiszen a több évtizedes értékekről van szó. A bike week egyrészt verseny hegyi felfutóval, találkozó, és rock fesztivál is. Idén 20 vetélkedőn vehetnek részt a motorosok és az érdeklődők, lesz kamionhúzó verseny, erő- és ügyességi vetélkedők, iszap gyorsulási verseny, hangerő- és szépségverseny, illetve varacskosdisznó party is, amint átadjuk „Az anyja sem ismer rá díjat”. Igyekszünk méltóképp díjazni az erőfeszítéseket is, a hegyi felfutó versenyen, aki először képes meghódítani a csúcsot a motorjával, 100 ezer forint értékű ajándékot kap! – részletezte dr. Hadnagy József. Elmondta idén Franciaországból egy 8 ezer lóerős sugárhajtású motor is érkezik, amit pénteken és szombaton is beindítanak.