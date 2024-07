Sok kutyás nem a futtatót használja, hanem teljesen szabadon hagyja járni az állatát az Érsekkertben. Emiatt gyakori, hogy két állat nagy ricsajjal egymásnak megy – mondja egy, a kutyafuttatóba járó gazdi, aki kérte, hogy a nevét ne írjuk le. – Folyamatosak ezek az esetek, és nagyon frusztráló, amikor két állat egymásnak ront és úgy kell őket lehúzni egymásról. Ilyen helyzetekben persze előfordul, hogy ordítozás alakul ki a gazdák között is. Ráadásul ott végzik a dolgukat az állatok, ahol családok szoktak piknikezni. A végterméket sem mindenki szedi össze az állata után. Nem értem ezt a mentalitást, soha nem viszem póráz nélkül a kutyámat sehova, hiszen ez a saját biztonságát is szolgálja – magyarázta a férfi.

Van gazdi, aki a kutyáját uszította a mókusra az Érsekkertben (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Azt mondja, szerinte sok gazda nem is tudja, hogy nem szabályos az, ahogy sétáltat, emiatt szerinte tájékoztató táblákat kellene kihelyezni az Érsekkertbe és más közterületekre is, illetve úgy látja, szankcionálni is kellene a szabálytalankodókat, hiszen a bírságra van lehetőség.

– A közterület-felügyelet gyakoribb jelenléte és a tájékoztató táblák talán segíthetnének. Az állatok folymatosan zavarják a kert élővilágát is, én láttam már olyan megdöbbentő esetet is, amikor a gazdi szabályosan uszította az állatát egy szerencsétlen mókusra. Állatbarát ember ilyet nem csinál. A futattóval kapcsolatban azt is ki kell emelni, hogy nem igazán van rendben tartva. Sokáig a vizet sem nyitották meg és gazos, így az ürüléket felszedni is problémás. A kutyafuttatónak is úgy kellene kinézni, hogy ne legyen kifogás arra, hogy miért nem viszi be az állatát a gazda – hangsúlyozta.

A fentiekről megkérdeztük az önkormányzatot is. Amint kérdéseinkre választ kapunk, beszámolunk róla.