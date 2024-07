– A magyar erdészek hivatásrendjére egyaránt jellemző a haza- és a szakma szeretete – írta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő az Országos Erdészeti Egyesület csütörtökön Egerben tartott vándorgyűlésével kapcsolatban.

Egerben tartották a 154. erdészeti vándorgyűlést

Forrás: Dr. Pajtók Gábor/Facebook

– Számtalan kiváló férfit adtak az országnak, tudósokat, képviselőket s még miniszterelnököt is. Ők azok, akik a kapott természeti örökségünket nap mint nap munkájuk révén védik, gyarapítják és megtesznek mindent azért, hogy az utánuk következő nemzedékek is ugyanígy kapják meg. Ők felelősek a hazánk területének több mint 25 százalékát kitevő, közel 2,3 millió hektárnyi erdei fa- és cserjefajokkal borított terület kezeléséért. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy idén Eger adhat otthont az Országos Erdészeti Egyesület 154. vándorgyűlésének. Jó szerencsét kívánok minden erdésznek! – osztotta meg gondolatait az országgyűlési képviselő.