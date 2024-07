– A Mátra lábánál az elszaporodott nagyvad-állomány számos olyan jelenséget eredményezett, amelyekre egyre inkább fel kell készülnünk. A megtelepedett farkasok mellett sok a kóbor, elvadult kutya is, amelyek szintén vadásznak a gyenge vagy sérült egyedekre. Szerdán délután a halőrök arról kaptak értesítést, hogy egy szarvast döntöttek le éppen a Zagyva-mederben, az egyesített műtárgy (zsilip) alatt – írták a Maconkai víztározó közösségi oldalán. Miután a kutyákat elzavarták, kiderült, hogy a fiatal, 3-4 éves dámbika a gyakorlatilag vak volt a fejére tekeredett bálamadzagok tömege miatt, amelyeket talán agancstisztogatás közben tekerhetett így magára.

– Ezért volt könnyű préda, de szerencsére jó helyre menekült. Ezt követően viszont tovább szaladt egyenesen a Nyári kikötőig, ahol a helyfoglaló horgászok meglepetésére beugrott a vízbe és körbe-körbe úszni kezdett. Mintegy 30 percig tartott a mutatvány, majd az időközben kiérkezett helyi vadászok egy csónakkal utolérték, s lasszót dobtak a fejére és kivontatták a sólyára. Ezt követően a partra érkezéskor a lábait is sikerült összekötni és mivel a sebei nem voltak súlyosak, a látását korlátozó függeléktől megszabadulva egy terepjáróval visszautazott feltételezett élőhelyére. Maga az eset nem az első volt a tórendszer területén, s biztosan nem is az utolsó lesz. A lényeg a szarvas számára kedvező (életmentő) végkifejlet és az, hogy a vad ezúttal sem okozott kárt vagy sérülést. A tanulság? Egy ilyen elhelyezkedésű és forgalmú területen mindig történhet valami extra esemény, ezért is közös érdek a halőrök állandó jelenléte. Bízzunk a rendkívüli eseményektől mentes nyári szüneti folytatásban! – írták az esetről.