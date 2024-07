A hagyomány szerint, az Egri Fertálymesterek idén is megszervezték a Szent Donát Ünnepséget. Ahogy lassan már negyed százada mindig most is elzarándokoltak a Donát-dűlőbe, ahol az ezredfordulón állított a Szt. Donát szobornál könyörögtek a jó termésért. Vasárnap délben, dr. Csizmadia István atya vezetésével imádkoztak, aki megáldotta az egri szőlőket.

Szent Donát Ünnepségen imádkoztak a jó termésért

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Szent Donát közbenjárásában bízva kérjük a mindenható istent, hogy áldja meg nemzetünket, áldja meg határainkat és gazdagon halmozza el áldásával népünket. Áll meg népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol tőlünk az elleni csapásokat, hogy bőséges táplálék legyen minden család asztalán – hangzottak el a fohász szavai.

A szőlőskertek és szőlősgazdák védőszentjének neve évszázadok óta jelen van az egri köztudatban is. Eger egyik leglegfontosabb eseménye, az Egri Bikavér Ünnepe Szent Donát napján is az ő nevéhez kapcsolódik úgy is, hogy ma már az Egri Bor Ünnepeként emlegetjük.