A Városgondozás Eger Kft. idén tavasszal vadvirágos réteket alakított ki a városban, melyeken azóta intenzív, változatos vegetáció indult növekedésnek, közölte a cég portálunkkal. A korábbi években indult kezdeményezésnek új lendületet adott a cég, három új területen jelent meg vadvirágos rét.

– A Cifrakapu út és az Olasz utca sarkán, valamint a Szépasszonyvölgy bejáratánál földcserével kezdődtek a munkálatok, ezt követte a vadvirágmagok ültetése, míg a Bervai út és a Hársfa utca között lévő területen a meglévő talajon végzett felülvetést a cég. Ma már látható, hogy a tavasszal elvetett magokból változatos vadvirágok nőttek ki. A legintenzívebb növénygyarapodás a Bervai út melletti területen történt, de az Olasz utca végén lévő rét is szépen fejlődik, ahol még a pipacs is megjelent. A Szépasszonyvölgyben lévő réten lassabban nőnek a virágok, ezért erre külön figyelmet fordít a cég. A helyszíneken azonnal látható, hogy több beporzó rovarfaj megtalálható a virágoknál – a rétek létesítésének célja éppen az volt, hogy a méheknek és társaiknak táplálékul szolgáljanak. Ezen felül a környezetet is színesítik, díszítik – írták a közleményben.

Azt is közölték, hogy a tapasztalatokból kiindulva ősszel további helyszíneken folytatódik a vadvirágos rétek létesítése, a már kialakított területekhez hasonlóan mindenhol tájékoztató táblát helyez ki a Városgondozás. A réteken kaszálást csak ritkán végez a cég, hogy a növények virágozhassanak és hogy a magjaik kiperegjenek, ezáltal a területeken évről évre egyre több virág fog nőni.