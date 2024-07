A megyei és regionális fogathajtó versenyen sorra vették az akadályokat az indulók. Az elmúlt években sok nehézséggel kellett szembenéznie a fogathajtó verseny szervezőjének, a Tarnamenti Lovas Hagyományőrző Egyesületnek. A covid időszak előtt minden évben megszervezték a fogathajtót, azonban 2019 óta erre nem volt lehetőség.

Jakab Ernő Feldebrő polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat évek óta támogatóként vesz részt a verseny szerevezésében. Nem csak a helyet biztosítják a sportpályával, hiszen együttműködésük már nem csupán szakmai, hanem inkább baráti.

– Ez a fogathajtó verseny több éves múltra tekint vissza itt Feldebrőn, ami nem véletlen, hiszen a versenyt szervező egyesület székhelye is a faluban van. Idén végre úgy alakult a helyzet, hogy a többéves kimaradás után most újra tudják szervezni a lovas versenyt, aminek támogatóként mi, az önkormányzat, illetve a szervező egyesület is nagyon hálás. A faluban ez egy olyan program, ami nem csak számunkra izgalmas és érdekes, de hírnevünket viszi országos szinten is. Reméljük mostantól ismét évente lehetünk részesei ennek a kiváló sporteseménynek – fogalmazott Jakab Ernő, polgármester.