Szombaton immár hatodik alkalommal rendezték meg Kerecsenden az ingyenes egészségnapot a Csak Egy Lépés Egyesület (CSELE), az önkormányzat, illetve a helyi védőnői szolgálat szervezésében.

Egy csepp vérből ezernyi dolgot tudnak megállapítani a szakemberek

Forrás: Barta Katalin/Heves Megyei Hírlap

Már délelőtt kilenc órakor sokan várakoztak a Berekerdő óvoda udvarának árnyas fái alatt, illetve és az épületben kialakított alkalmi szűrőállomásokon, ahol számos ingyenes vizsgálatot vehettek igénybe a helyiek.

Míg a felnőttek és az idősebbek egy része vérnyomás- vércukor- testtömeg vizsgálatra vártak, addig a férfiak prosztata szűrésen, a hölgyek pedig emlő- és petefészekrák vizsgálaton vehettek részt úgy, hogy csupán egy csepp vér vettek tőlük. A rendezvényen jelen voltak a Regea Alapítvány önkéntesei, a Szeretetfénye Alapítvány jóvoltából pedig egy kellemes talp- és hátmasszázsra is lehetőség nyílt. A helyszínen egy speciális szűrőbuszon izom-zsír analízist is végeztek, csontsűrűséget mértek, az eredményeket azonnal kiértékelték, majd kinyomtatták az értékeket.

Forrás: Barta Katalin / Heves Megyei Hírlap

Bárki elvégezhetett egy stressz-tesztet, s megismerkedhetett néhány okos, terápiás kutyussal is.

A gyerekek sem unatkoztak. Őket kézműves alkotóműhellyel, arcfestéssel, bábelőadással várták a szervezők. Aki megéhezett, egészséges falatkákkal, hűsítő limonádéval kínálták.

A nap különleges ajándéka volt Csórics Balázs előadóművész jelenléte, aki lélektől lélekig hatoló verseket, dalokat hozott a programra. Portálunk érdeklődésére úgy fogalmazott, sok felkérést kap különböző rendezvényekre, s a kerecsendiek hívására azonnal igent mondott.

Forrás: Barta Katalin / Heves Megyei Hírlap

Szajkó Marikától, a CSELE vezetőjétől megtudtuk, nagy öröm számára, hogy évről-évre egyre több támogató csatlakozik a kezdeményezéshez, s a lakosság is egyre nyitottabb. Délelőtt tíz óráig több mint hetven ember jelent meg a helyszínen, s ezt követően is folyamatosan érkeztek az egészségi állapotukra kíváncsiak. Marika azt is hozzátette, hogy továbbra is várják az egyesületbe az önkéntesek jelentkezését, hogy minél több színvonalas rendezvényt tudjanak szervezni. - Mára elmondhatom, hogy a kerecsendi egészségnap igazi szeretetnappá alakult, hiszen az itt megjelenő szervezők, a támogatóink önzetlenül, az ügyet és egymást segítve fáradoztak azon, hogy minden kerecsendi hozzájusson azokhoz a lehetőségekhez, amelyek az egészségüket szolgálják. Nagy köszönet jár ezért mindenkinek! - fogalmazott. Megemlítette, hogy idén a programot egy olyan hölgy is támogatta, akinek az édesanyja daganatos megbetegedéssel küzdött. Ez a lány már sajnos tudja, mennyire fontos a korai felismerés. Mesélt a barátainak arról, hogy Kerecsenden Egészségnap lesz. Ő első teljes tolmácsfizetését ajánlotta fel, és barátai segítségével egy nagyobb összeggel támogatták a szombati programok megvalósulását.