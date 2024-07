Az Egri Kulturális és Művészeti Központ több nyári tábort is meghirdetett, ezzel is megkönnyítve a szülők dolgát. A gyerekeknek sem utolsó lehetőség, hiszen több tematikájú tábor közül választhattak.

Elkezdődött a Montázs Színjátszótábor

Forrás: Gál Gábor

Ezen a héten Montázs Színjátszótábor kezdődött. A rengeteg szórakoztató program mellett bepillantást nyerhetnek a gyerekek a kulisszák mögé, megtanulják a színpadi mozgás alapjait, fejlesztik a kommunikációt, koreográfiát tanulnak, s a lelkes színészpalánták ellátogathattak a Líceum Tv stúdiójába is.

Azonban nem is lenne igazi a színjátszótábor egy záróelőadás nélkül, a premier idén sem marad el. A hét során színpadra varázsolnak egy produkciót, amit be is mutatnak a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház színpadán.