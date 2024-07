A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét-programjának gyöngyöspatai csapata szervezte általános iskolásoknak azt a nyári napközis tábort, amelynek a tematikája az indiánok élete volt. A közösségi oldalukon számoltak be az öt nap történéseiről.

– Az első napon a gyerekek játékosan szerezhettek ismereteket az indiánokról. Délelőtt ismerkedős játékok során jobban megismerték egymást a résztvevők. Délután már egy fenomenális totem építése kezdődött el. Emellett nem maradtak el a sportos és kreatív elemek sem. A gyerekek a szünetekben is produktívak voltak, és különböző aszfaltrajzokat alkottak. A másnap délelőtti hangulatról a Romano Glaszóból Lakatos Gyuri gondoskodott, aki elvarázsolta a gyerekeket a zenés csoportfoglalkozásával. Emellett nem maradhattak el a kézműves foglalkozások, amelyek keretében elkészültek a totemoszlopok és saját fejdíszeket gyárthattak a gyerekek. A mozgás ugyancsak a napunk része volt, ami tovább fokozta az amúgy is szuper hangulatot – részletezték a szervezők.

A harmadik nap az indián rátermettség próbája volt.

– A kézműves foglalkozáson álomfogók készültek. Emelett a nagyok indián sátra is épülni kezdett, amelyen mindenki kéznyomata lesz a bizonyíték, hogy végig járta az indiánok útját. A kicsik délelőtt csapatokban tapasztalhatták meg az indián tevékenységeket. Volt részük halászatban, vadló befogásában és bölényvadászatban is. A nagyoknak a csapatversenyek a jó hangulaton túl egy kis hűsölést is nyújtottak a vizes feladatoknak köszönhetően. Másnap a kicsik a megszerzett tudásukat kipróbálhatták: vadászatra mentek. Tanúbizonyságot tettek bátorságukról és igazi indiánokká, sziúkká, illetve irokézekké váltak. A nagyoknak délelőtt lehetőségük volt a türelem próbájára a gyöngyfűzésnek köszönhetően. Emellett az előző nap megkezdett sátor is elnyerte végső formáját. Később csoportfoglalkozásokon dolgoztak fel különböző indián témájú tanmeséket – sorolták a szervezők.

A nyári tábor utolsó napa, immár hagyományosan kirándulással telt.

– A kalandos programok, az új impulzusok és a közösen megélt pillanatok mélyítik el a barátságokat. Ezek azok az életre szóló élmények, amelyekre sok év múlva is örömmel gondolnak majd vissza a gyerekek. Hálásak vagyunk az együtt töltött időért, aktív részvételért és sok mosolyért, amit az elmúlt héten kaptunk – fogalmaztak a a nyári napközis tábor szervezői a Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Gyöngyöspata Facebook-oldalon.