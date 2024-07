– Ön a Heves vármegyei közgyűlésnek is tagja lett. Ez milyen lehetőségeket ad a Gyöngyösért lobbizásban?

– Ez a megtisztelő feladat kettős. Egyrészt persze Gyöngyös érdekeit is szem előtt kell tartani, de összességében Heves vármegye képviseletére hatalmaztak fel a választók. A két feladat persze nem zárja ki egymást, ha Heves vármegye sikeres, akkor Gyöngyös is sikeres lesz.

– Marad-e a VSZE elnöke, ott hogyan tovább?

– Ezt majd a tagság eldönti. Nyilvánvalóan nem tudok majd annyi időt és energiát fordítani az egyesületre, mint eddig, hiszen Gyöngyös polgármesteri feladatai egész embert kívánnak. Tisztelettel el tudom majd fogadni azt is, ha az a döntés születik, hogy mást bíznak meg az elnöki feladattal.

– A családja hogyan viselte a politikusi pálya első szakaszát?

– Köszönettel és hálával tartozom nekik, és ez nem egy üres szófordulat – felelte végül Szókovács Péter. – Akik a civil világból érkeznek, mint én és a családom, azoknak lelkileg nem egyszerű politikai vélemények főszereplőjévé és céltáblájává válni. Volt ilyen, jópár, és nem csak a közösségi médiában, hanem személyesen is. Sőt, nem csak nekünk, szülőknek, hanem a gyerekeknek is kijutott. Nem beszéltem erről a kampány során nyíltan, mert nem szerettem volna még élesebbre fordítani a közbeszédet. Tudtuk mit vállalunk, a lehetőségek szerint felkészültünk erre, és összeborultunk otthon a nehezebb pillanatokban. Elmagyaráztuk a gyerekeknek is, hogy miattuk is tesszük, amit vállaltunk, mert azt szeretnénk, ha olyan Gyöngyösön nőnének fel, ahol barátaikkal, osztálytársaikkal, minden gyöngyösi fiatallal együtt el tudják képzelni majd a jövőjüket. Ez a cél felülírja a legtöbb nehézséget.