Mindenkire számítunk, aki Gyöngyösért tenni akar, emelte ki pénteken a közösségi oldalán Szókovács Péter, Gyöngyös új polgármestere, aki júniusban a Fidesz-KDNP és a Városom, szeretlek Egyesület színeiben nyerte meg a helyhatósági választást a városban.

– Stiller Tamással harminc éves jó ismeretség köt minket össze. Tamás elismert séf, számos területen szerzett tapasztalatot, gyakran láthatjuk a tévé képernyőjén is. Ő is elkerült városunkból, de mindig is lokálpatrióta maradt. Megosztotta velem gondolatait, meglátásait, melynek segítségével hozzátehetünk Gyöngyös jövőjéhez – fogalmazott Szókovács Péter a Facebook-oldalán.