Talán ez az utolsó Tisza-tavi filmem, de lehet a legfontosabb. Tisza-tó írott és íratlan szabályok - 78 perces ismeretterjesztő dokumentumfilm. A Tisza-tó jövőjét, fenntarthatóságát és biztonságát szolgálja

- fogalmazott a filmrendező.

A portálunkhoz eljutatott közleményben kitér arra, hogy a Tisza-tó az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Egyre többen akarják látni a lenyűgöző élővilágot és ezt a vadregényes vízi paradicsomot, ezáltal egyre nagyobb a vízi és biciklis forgalom is. Évtizedekig azt várta a régió, hogy bárcsak több vendég lenne és most már van. Évente százezrek látogatják a tavat. De a sok vendég, pláne ha nem ismerik az írott és íratlan szabályokat, sajnos több kárt okoznak a tó élővilágának, mint hasznot a parton. Ez hosszútávon pedig oda vezethet, hogy a jelenleg gyönyörű tó - ami a világörökség és a Hortobágyi Nemzeti Park része - egy lelakott, körbeépített, szennyezett és kizsigerelt tóvá válhat. Ha így megy tovább maga az ember fogja elpusztítani és tönkre tenni ezt az ember alkotta paradicsomot. Pont azt tesszük tönkre, ami az igazi varázsa a Tisza-tónak, az élővilág és az érintettlennek tűnő természet.

– Az utóbbi években számtalan felelőtlen és balesetveszélyes helyzetnek voltam tanúja a vízen. Elképedve néztem, mennyi nemtörődöm ember van, akik többsége nincs is tisztában azzal, mit okoz. Csak a szerencsének köszönhető, hogy eddig nem volt halálos kimenetelű baleset. Nem csak a természetet és élővilágot féltem, hanem az ide látogató embereket is, akik sokszor veszélyesek egymásra is Ezért úgy gondolom nagyon fontos, hogy edukáljuk, informáljuk az ide látogató turistát, bicikliseket, túrázókat, vizisportolókat és horgászokat is. Mivel eddig ezt senki nem tette meg összefoglalva és egyszerűen, ezért nem akartam tovább várni, úgy döntöttem tavaly nyáron, hogy belekezdek és elkészítem a „Tisza-tavi házirendet”– írta.

Szerettem volna, hogy mindenki megértse a filmet, ezért paragrafusok és jogszabályok felsorolása nélkül, asszertív módon, egyszerűen mutatom be a témákat, problémákat és a megoldásokat.

– Az összes fontos témát feldolgoztam, amiket 7-10 perces blokkokban, mesélek el a 78 perces filmben. A történetek és helyszínek változásával, a filmben megjelenő 30 szereplővel próbáltam elérni, hogy ne száraz oktatófilmet, hanem érdekes és mozgalmas, olykor szívhez szóló filmet készítsek – fogalmazott.