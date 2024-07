Augusztus 25-én kerül sor a Telekom Electronic Beats rendezvényre a kisnánai várban.

Telekomosok fesztiváloznak a kisnánai várban

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Belegondoltál már, milyen lehet áttáncolni a délutánt egy középkori vár falai között, ami egy ponton még a törökök kezén is volt? Most mindenképp lesz alkalom, hogy átéld, ugyanis a Telekomosok Fesztiválja hevesi megállójának a Mátra lábánál a 12. század óta magabiztosan tornyosuló kisnánai vár ad otthont, ahol a legendák szerint egykor még egy sárkány is élt. A környékbeli natúrborokat és a lokális alapanyagokból slow food mozgalom útján elkészített ételeket a Carson Coma bohém akusztikus triója, a soul hangzását magyar alter popba átültető Loophia és a New Fossils kíséri majd. A koncerteken kívül a természetközeli nappali bulik legprofibb házigazdái hoznak egy falat Santsatot a várba, az alapító Adis is OK és Telemala mellett a főként lemezről játszó Maron szórja az upbeat talpalávalót este tízig, hogy véletlenül se zavarjuk meg az elbeszélés szerint kútban alvó sárkány nyugalmát. A buli ingyenes, de a bejutásnak feltétele van: aktiváld a jegyedet díjmentesen a Telekom Alkalmazás Magenta Moments menüpontjában – egy előfizetéssel összesen 3 jegy beváltására vagy jogosult, így magaddal hozhatod még két barátodat is! Egy belépőjegy aktiválásához 30 ♡-re van szükség – áll az esemény beharangozójában a Kisnánai Vár Hivatalos Facebook-oldalon.