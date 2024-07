A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint hatvan napon túl több mint 30 ezer beteg vár valamilyen műtétre Magyarországon. A kötelező várólistákon 27 ezer beteg szerepel, a kapacitáshiány miatt vezetett várólistán háromezren. A kötelező várólistákat nyolcféle ellátás alapján vezetik, írja az economx, ezek között vannak többek között a csípő-és térdprotézis műtétek, a szürkehályog-műtétek, a gerincműtétek, a mandulaműtétek, vagy a szív elektrofizikai vizsgálata, a rádiófrekvenciás ablázió is. A kapacitáshiány miatt vezetett várólisták esetében tízféle beavatkozás (epekőműtét, sérvműtét) miatt kell várni hatvan napon túl a betegeknek. Térdprotézisre tizenháromezernél is többen várnak, csípőprotézisre is több mint hétezren.

Térd- és csípőprotézisre Egerben is sokat kell várni

Forrás: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

Néhány kötelezően nyilvántartott várólistára Heves vármegyei intézmények is fölkerültek. A Markhot Ferenc Kórházban jelenleg 329-en várnak hatvan napon túl csípőprotézisre, ilyen beavatkozásból az elmúlt fél évben 184-et végeztek itt. A medián várakozási idő 39 nap volt az elmúlt hat hónapban, az átlagos várakozási idő ellenben 175 nap volt Egerben, ami meghaladja az országost. Aki viszont most kerül várólistára, jövő októberre kap időpontot. Szürkehályog műtétre az egri kórház listáján két hónapon túl 113-an vártak, ilyen műtétből 353-at végeztek az elmúlt hat hónapban a Markhotban. Az átlagos, tényleges várakozási idő itt viszont kedvezőbb volt az országosnál, 79 nap a 109 helyett. Most éppen idén szeptemberre adnak időpontokat. A térdprotézis műtétek esetében is átlagon felüli a várakozási idő a Markhot Ferenc Kórház esetében, 767-en várják, hogy sorra kerüljenek, miközben fél év alatt 106 ilyen műtétet végeztek az intézményben. A várakozási idő majdnem duplája volt az országosnak, átlagosan 474 nap, míg a medián várakozási idő 455 napra rúgott, míg az országos 223 volt. Jelenleg 2027. áprilisi műtétben lehet reménykedni Egerben.

A mandula, orrmandula műtétek várólistás műtétei között szerepel a gyöngyösi Bugát Pál Kórház, igaz, éppen hatvan nap lehet az az idő, amíg türelemmel kell lenniük a pácienseknek, merthogy senki sem vár hatvan napon túl. Az elmúlt fél évben 14 ilyen műtétet végeztek a kórházban, az átlagos várakozási idő 36 nap volt az elmúlt hat hónapban, ami fele sincs az országos átlagnak. Jelenleg hatan várnak júliusi műtétre, ők májusban kapták az időpontot.