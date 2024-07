A bélapátfalvi művelődési házba várták a szűkebb térség nyugdíjas szervezeteit július 25-én délután. A programot a bélapátfalviak, hat város és község hét nyugdíjas klubjait hívták meg, akik százhúsz taggal vettek részt a rendezvényen. Mónosbél, Mikófalva, Szilvásvárad, Egercsehi, Bükkszentmárton, a bélapátfalvi Napsugár Nyugdíjas Klub és a helyi mozgáskorlátozottak klubja csatlakozott a programhoz, amelyen volt ének és tánc produkció – felléptek ugyanis a csoportok, amelyek működtettek énekkart, vagy volt köztük előadó, de a mikófalvi néptáncosok is – beszélgetés, és meg is vendégelték az időseket. Akik énekkel nem tudtak készülni, azok kézműves foglalkozásiakon készült alkotásaikat tárták a többiek elé. Többen régi ismerősökként köszöntötték egymást és örültek, hogy újra találkozhatnak, de voltak, akik most ismerkedtek össze. A klubok között volt, amely nemrég alakult, mások több évtizede működnek már.

120 nyugdíjas vett részt a rendezvényen

Forrás: Skultéti Imre/Facebook

Kovácsné Barna Henrietta, a Bélapátfalvai KulTurDia NKft. ügyvezető igazgatója szerint ezek a kis közösségek összekovácsolt, egymást segítő, szerető és jól ismerős társaságok, melyek bázisai a saját településeiknek, akik megbecsülést és tiszteletet érdemelnek. Hiszen sokszor aktívabbak mint a magát aktívnak mondott korosztály. Szeretnék, ha a kis közösségek nagyobbá válnának, ismernék és segítenék egymást, s szeretnének újabb klubokat is bevonni az évi rendszerességgel megtartandó összejövetelekbe. A csoportok más közös programokat is szervezhetnek addig.