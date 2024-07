A világ minden tájáról érkeztek zsűritagok Budapestre, hogy a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Winelovers Wine Awards-on bíráljanak. A versenyre nevezett borok száma idén 868 volt, ezzel a megmérettetés a tételek mennyiségét tekintve is a hazai szervezésű borversenyek rangos szintjére emelkedett, áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

A Winelovers Wine Awards ugyanakkor egyedülálló abban, hogy már a kezdetektől a nemzetköziség határozza meg: idén 22 ország és 60 borvidék képviseltette magát az eseményen. A hosszú távú cél az, hogy a verseny a kelet-, és közép-európai régió legjelentősebb boros találkozójává váljon. A hazai borok mind a nyolc kategóriában eredményesen szerepeltek.

Az eredményeket átnézve kiderül, az egri és mátrai borvidék és szépen szerepelt. Az előbbinél öt aranyérem – a Tóth és Tóth Debrői Borok 2023-as Debrői Hárslevelű Késői szürete, a Varga Pincészet 2019-es Aranymetszés Debrői Hárslevelű késői szüretelésűje, az Attila Pince 2014-es Caberner sauvignon - Merlotja és a 2016-os Zöldveltelinije, illetve a Juhász Testvérek Pincészete 2022-es Juhász Egri Bikavér Prémium Selection bora – született. A mátrai borvidékről a Kővágó Pince 2021-es Olaszrizlingje és a Benedek Pince 2023-as Olaszrizlingje nyert aranyérmet.

A megszokott nagy nevek – mint Essi Avellan MW, Caroline Gilby MW vagy Julia Scavo sommelier bajnok – mellett sok új bíra is feltűnt a versenyen, így Jonas Röjerman MW Svédországból, Job de Swart MW Hollandiából és Piotr Pietras MS Lengyelországból. Czinki Tamás MS, Sebastian Giraldo Makovej Advanced Sommelier és Kielmayer Kristian DipWSET, Weinakademiker a specialisták hazai csapatát erősítette.

A verseny elnöke és házigazdája harmadik alkalommal is Bálint László DipWSET, a Borkollégium oktatója volt. A szakértőkön kívül olyan a bortrendeket ismerő, nagy kóstolási tapasztalattal rendelkező expertek és buyerek is részt vettek, akik közvetlenül is segíteni tudják a résztvevő borászatokat a nemzetközi kapcsolatépítésben, tájékoztattak.