Idén is megrendezik a Kerecsenden a Világítani Fogok Egyesület által szervezett ingyenes tábort a helyi hátrányos helyzetű gyermekeknek. A táborhoz minden helyi gyermek csatlakozhat és alkalmanként a szülők részvételére is számítanak a szervezők. A három év alatti kisgyerekek szülői kísérettel vehetnek részt a programon. A nagyobbak több helyszínen töltik idejüket. Most is terveznek számukra éjszakai bátorságpróbát, kirándulásokat, versenyeket, vidám foglalkozásokat. A cél, hogy az idei vakációban is élményekkel teli napokat töltsenek együtt azok a településen élő fiatalok, akiknek nincs lehetőségük költséges nyaralásra - tudtuk meg Elekné Román Katától, a szervezet vezetőjétől.

Hétfőtől péntekig Kerecsenden táboroznak a nehéz sorsú gyermekek

Forrás: Világítani fogok/Facebook

Az elmúlt hónapokban az ország minden pontján élő fiatal önkéntesek gyűjtöttek a kerecsendi táborra, így a több mint száz mélyszegénységben élő roma gyermeknek garantált az egyhetes nagy kaland.

A tábort több mint húsz éve minden nyáron megrendezik. A szervezésben, a költségek előteremtésén egész évben fáradoznak az egyesület önkéntesei is, akik év közben is rendszeresen tartanak foglalkozásokat a kerecsendi gyerekeknek. Ebben az évben is sok fiatal érkezik az ország minden pontjáról, akik hetek óta terveznek, egyeztetnek a programokról. Céljuk, hogy tanítsanak és tanuljanak legfontosabb kincseinkről, az együttérzésről, a szolidaritásról, a szeretetről.