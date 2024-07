A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban újabb döntések születtek. Arról már beszámoltunk áprilisban, hogy közel kilencmilliárd forint érkezik Heves vármegyébe, sőt már decemberben is négymilliárdnyi támogatásról számolt be a közgyűlés elnöke, dr. Juhász Attila Simon.

Sportra, egészséges életmódra nevelő programok is lesznek (Illusztráció)

Fotó: Studio Romantic / Forrás: Shutterstock

Most, a hivatalos pályázati portálon böngészve kiderült, helyi és térségi humán fejlesztési pályázatokról született döntés, s Dél-Hevest is érintették ezek a pozitív elbírálások.

Átány szerepel a listán, méghozzá 276 millió forintnyi megítélt támogatással. Jámbor Dénes polgármester érdeklődésünkre elmondta a részleteket. Kifejtette, ötéves programról van szó, mely konzorciumban, az Egri Norma Alapítvány, az Agria Térségfejlesztő Nonprofit Kft. és az átányi önkormányzat részvételével valósul meg.

– Átfogó, egymásra épülő programról van szó, mely több területet, több társadalmi réteget érint majd, úgy a hátrányos helyzetűeket, idősebbeket, gyerekeket és aktív korúakat is. Különböző rendezvényeket szervezünk majd, mely a teljes lakosságot érintik, de közbiztonságot fejlesztő, egészségmegőrző elemek is megjelennek vagy sportra, egészséges életmódra nevelő programok is. Fontos kiemelni, hogy a rendezvényekhez kapcsolódva eszközbeszerzések is megvalósulnak ebből a támogatásból, ezek összekapcsolódnak. Öt éven át zajlik majd mindez, s olyan programok valósulnak meg az eszközbeszerzésekkel együtt, melyek nagy szükségünk van a településünkön – fejtette ki a polgármester.

Boconádra hasonló célokra 250 millió forint érkezik.

Vannak, ahol több települést érintenek ezek a helyi humán fejlesztések. Tarnaméra a megjelölt támogatott 110 millió forinttal, ám a projekt még két települést, Tarnabodot és Tarnazsadányt is érinti. Tarnamérán az időseknek nyújtott szociális alapszolgáltatásokkal kapcsolatban szemléletformáló programokat valósítanának meg – például kortalan klubdélután. Lesznek tematikus ifjúsági táborok, de elsősegélynyújtással kapcsolatos előadás megszervezése is tervben van, és bűnmegelőzési tájékoztatókra is fordítanának pénzt. Tarnabodon is költenének hasonlókra, de a célok közt felsorolták a roma folklór napok megszervezését is. Tarnazsadányban pedig a felsoroltak mellett digitális kompetenciafejlesztő programok, tréningek szervezése, komplex egészségnevelési programok megvalósítása is a célok között van.