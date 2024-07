Heves vármegyében négy kijelölt szabadvízi strand található: Kisköre, Tiszanána-Dinnyéshát, Sarud és Poroszló települések közigazgatási területén. Az üzemeltetés megfelelőségét a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a szezon alatt rendszeresen ellenőrzi – írja a Heves Vármegyei Kormányhivatal.

A dinnyésháti strand is kiváló minőségű

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Sor is került az első ilyen szezon közbeni ellenőrzésre, előtte már megtették ezt a szakemberek, akkor megfelelő volt a vízminősége a négy strandnak. Most sincs ez másképp, a június közepi meg a július elejei ellenőrzések eredménye is ugyanez lett.

A vízvizsgálatok számát az üzemeltetési idő hossza határozza meg, ami azt jelenti, hogy a szezon előtti mintavételt követően havonta egy alkalommal új vizsgálat szükséges valamennyi fürdőhely esetében. A mintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban végzik.