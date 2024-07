Aki a túlélés optimális lehetőségeire kíváncsi, javaslom, tegyen egy sétát a természetben plusz negyven fokban. Jól nézzen szét, hogy mi az, ami ilyenkor is boldogan él, sőt ezekben a napokban teljesedik ki igazán. Az embernek kevés esélye van. Félhalottan fekszik a sötét szobákban, klímaberendezést rendel, napjában többször áll a zuhany alá, hogy egyáltalán levegőt kapjon. Aztán, amikor a reggeli, esti órákban mégis kimerészkedik a kertbe, ahol zörög a pázsit a lába alatt, figyel. Látja, hogy az alattomos gyomnövényként megbélyegzett apró szulák a legkopárabb részeken is virít. A közönséges katángkóró és a cickafark is most él igazán. Kevesen tudják, de igaz, hogy mindegyik nagy túlélő, gaznak titulált növény egyben gyógynövény is.

Hogy melyik mire jó, járjon mindenki utána! Engem évek óta az izgat, figyelve a forróságban a jelenséget, hogy mitől ilyen ellenállók, jól felvértezettek a szélsőséges időjárásban ezek a növények.

Egyetlen titkuk van: a gyökereikkel olyan mélységekbe kapaszkodnak, hogy a legforróbb napokon is hozzájutnak az éltető vízhez, ami táplálja őket. Ezeken a napokon eszembe se jutna fűnyírót ragadni. Látom, hogy a százszorszépek, a nefelejcsek, ibolyák utódai miként terjednek el, éltető forrásukat, a talajt védve. Minden, a kertemben található zöldfelületért végtelen hálás vagyok. Óvom őket, hiszen a legnagyobb tanítóim.

