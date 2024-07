A napokban adtunk hírt arról portálunkon, hogy Ivádon ingyenes padlásfödém szigetelés pályázatra lehet jelentkezni Szecsei Gergőnél a Hunyadi úton, vagy a 06/305793525-ös telefonszámon, illetve a polgármesteri hivatalban. Érthetően sokan jelentkeztek, mivel a szigetelés jelentős energiamegtakarítást jelenthet, hiszen 25 centis üveggyapottal borítják be a padlásteret.

Türelmet kérnek az ivádiaktól, akik padlásfödém szigetelésre várnak (Illusztráció)

Most türelmet kérnek a pályázóktól, mert rengeteg kérelem érkezett. Arra is felhívják a figyelmet, hogy sajnos már megjelentek a kamu vállalkozók is, akik pénzt kérnek már a felmérésért is. Arra figyelmeztetnek mindenkit, ne dőljenek be, hiszen egy ingyenes projektről van szó. Legyenek türelemmel. Némi csúszással, de mindenhol megvalósul a korszerűsítés.