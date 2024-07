Ebben az évben is Feldebrőn, a Szent Márton templomban tartották a főegyházmegyei papi találkozót. Az Egri Főegyházmegye honlapjának beszámolója szerint Ternyák Csaba egri érsek örül, hogy nagy számban a lelkipásztorok nagy számban részt vettek az alkalmon. Mándy Zoltán, a papi lelkigyakorlat vezetője Szent László király alakját felidézve elmondta, elképzelhető, hogy ezen ősi templomban is járt a szentéletű lovagkirály. Az egyházról elmélkedve papnövendéki emlékeit felidézve a vatikáni zsinatok egyházképét állította tanítása középpontjába. A lelkipásztor a kisközösségek, egyházi mozgalmak, ifjúsági csoportok és a missziós munka jelentőségére is felhívta a figyelmet, személyes tapasztalataival illusztrálva ezek fontosságát. A főpásztor köszönetet mondott a lelkigyakorlat vezetéséért, a tanításért, melyben tanúságot tett az egyház szeretetéről.

Az érsek köszöntötte a jubiláns lelkipásztorokat és köszöntötte az újmiséseket, diakónusokat. A szentmise végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette az augusztus 1-jétől érvényes személyi és szervezeti változásokat. Idén közel negyven áthelyezés, nyugállományba vonulás történt. A Füzesabonyi Esperesi Kerület esperese Varga Pál helyett Papler Pál lesz.

- Vízi János Eger Belvárosi káplánt kineveztem az Érseki Papnevelő Intézet rektorának, aki június 5-én már kinevezést kapott az Eger Szent Bernát (Borgia Szent Ferenc) lelkészség templomigazgatói, és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladataira, ifjúsági referensi feladatainak érintetlenül hagyásával - közölte az érsek.