A beruházás keretein belül három hídnál magassági korrekciós felújítás is megvalósul. Eddig két hídon már elkezdődtek a kivitelezési munkák, július 9-től pedig Szarvaskő térségében pedig már a harmadik hídra is felvonul a kivitelező.

Az előzetes tervek szerint a munkálatok még az őszi iskolakezdés előtt, várhatóan augusztus közepéig megvalósulnak, addig az arra közlekedők itt is félpályás, jelzőlámpás korlátozásra számíthatnak.

Tehát ez azt jelenti, hogy Eger irányában, Szarvaskő előtt, Bélapátfalva irányában közvetlenül Szarvaskő után és az Egercsehi elágazás között lesz a három munkaterület, ahol csúcsidőben és hétvégén, a térségben szervezett rendezvények idején nagyobb torlódások is kialakulhatnak, tehát időszakosan hosszabb menetidővel számolhatnak majd a közlekedők.

A jelentősebb torlódások elkerülése érdekében van lehetőség alternatív útvonal használatára is, ez a gyakorlatban az Egerbakta – Bátor – Szúcs – Egercsehi településeken keresztül vezető utat jelenti.

A közeledők, ha ebben a térségben szeretnének autózni, utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódniuk az aktuális korlátozásokról, forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon, de érdemes közösségi, valós idejű navigációs alkalmazásokat is használniuk, hogy optimális útvonalukat megtervezhessék. A beruházó és a kivitelező is az autósok türelmét és megértését kéri a következő hónapokban, a fejlesztések az ő érdekükben valósulnak meg, ami hosszú távon is biztosítja, hogy kényelmesen és biztonságosan használhassák majd ezt az útszakaszt a jövőben.