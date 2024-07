– Idén 80 ezer egynyári növényt ültettünk el több tucat helyszínen a városban – mondta Eged Renátó, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője. Július első napjaira befejezték a virágosítást Egerben, az ügyvezető pedig körbevezette a Heolt a város néhány igazán virágos pontján, idén ugyanis Egerbe néhány újdonság is érkezett.

Eged Renátó ügyvezető a Szkander Bég téren

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– Újdonság idén a város déli végén készült Eger felirat, a belvárosi virágoszlop-variációk és a Kertész úti, évelőkkel beültetett körforgalom. A K2 körforgalmát a városgondozás gondozza, de a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdona. Az Eger felirathoz hozzájárulásukat adták, első lépésben egy kisebb támfalat építettünk, arra került a felirat és a bársonyvirágok, illetve füvesítettük a dombot, hamarosan kizöldül. A városba érkezőket így egy szép, virágos terület fogadja – mondta el Eged Renátó.

Kérdésünkre elmondta azt is, hogy a közterületek zöldfelületei kategóriákra vannak osztva, ennek mentén szabályozzák, hogy hol mennyiszer kell gyomlálni vagy éppen füvet nyírni. A kategóriákat az önkormányzat határozza meg. Az 1-es és a 2-es a belváros leginkább fontos területeit jelenti.

Idén én készítettem egy teljes mértékben a kategóriákat betartó beosztást, korábban ezt lazábban vették. Az országban járva és Budapesten is láthatjuk, sok a piros-rózsaszín-bordó színkombináció a virágoknál, ezt a divatot követtük részben idén, de kiegészítettük sok sárgával és narancssárgával is Egerben

– magyarázta. Kiemelte, a Szkander bég térre is új növények kerültek, az albán konzul látogatására teljesen megújult a kis körforgalom, örökzöld cserjéket is ültettek, illetve bársonyvirág, kokárdavirág, verbéna díszíti.

Körforgalom a Kertész úton

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– A Kertész út idén egy kategóriával előrébb került, a külvárosi részek között a legmagasabb, 3-as szinten kell kezelni. Az itteni körforgalomba díszköles, kúpvirág, és a kakastaréj bikavér fantázianevű változata is került, a szélén hamvaskákkal. Gondolkodtunk itt is érvelőkben, de várhatóan kerül egy szobor a közepére – így most egynyáriaknál maradtunk. Az út mentén évelők is találhatóak szép számmal, ezeket is gondozzuk, illetve új fákat is ültettünk. Ma éppen itt gyomlálnak a munkatársaink. Az útfelújítás során cserélték a földet is, így most minden gyorsabban fejlődik errefelé. Most van betervezve idén az 5. fűnyírás, de ebben a kategóriában évi 6-8 az elvárt, és valószínűleg ezen a területen túl kell majd teljesítenünk. A Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny zsűrije július közepén érkezik, ezen az útvonalon is járnak majd – ismertette.