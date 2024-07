Ausztrália címermadara, a világ második legnagyobb madara újra látható a Gyöngyösi Állatkertben, tájékoztatott a közösségi oldalán a mátraalji állatpark.

Az emucsibék új környezetükkel ismerkednek a Gyöngyösi Állatkertben

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

– Hosszú ideig voltak emuk az állatkertünk lakói, majd egy pici szünet következett a tartásukban. A napokban viszont érkezett két csíkos emucsibe, akik már meg is tekinthetőek egy előnevelő kifutóban. Amint megfelelő nagyságúak lesznek, a Bennett-kenguruinkkal közösen mutatjuk majd be őket a jelenlegi kenguru kifutón. Várnak szeretettel ők is mindenkit – közölte a Gyöngyösi Állatkert a Facebook-oldalán.