A legutóbbi önkormányzati választás eredményének kapcsán a Mandiner felidézi: 2019-ben a kormánypártok a huszonhárom megyei jogú városból tizenhármat húztak be, 2024-ben sikerült visszahódítaniuk Egert, Miskolcot és Salgótarjánt, míg Győrt, Nagykanizsát és Szolnokot azonban elvesztették. Az idén véget érő ciklusban több ellenzéki vezetésű városban felbomlott a szivárványkoalíció, ennek hátterében a lokális érdekellentétek mellett a közös értékrend hiánya, illetőleg a 2010 előtti világ balliberális kádereinek aktivitása áll - közli a Mandiner.

Miért aprózódott szét az ellenzék?

- Eger volt az első olyan megyei jogú város, ahol felbomlott az ellenzéki összefogás. Nem véletlen, hogy a 2019-ben az Egységben a Városért Egyesület által indított, akkor még jobbikos Mirkóczki Ádám mögé felsorakozó tömörülések idén már külön polgármesterjelölttel mérették meg magukat. Vágner Ákos, a Fidesz–KDNP jelöltje relatív többséggel, bő 35 százalékos eredménnyel, de képviselő-testületi többséget maga mögött tudva győzött.

A Mandiner részletezi: 9 százalékpontos hátránnyal futott be másodikként a Civil Közéleti Egyesület színeiben induló Mirkóczki Ádám, 13 százalék alatt végzett a baloldali jelölt, Pál György, majd következett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által indított Domán Dániel, a független Tarsoly József, a korábban a Fideszben, most az Egerért Most Egyesületben politizáló Oroján Sándor, a Mi Hazánk részéről rajthoz álló Pápai Ákos és a független Orosz Lászlóné.

Az országos lap azt elemzi, mi vezetett ehhez a szétaprózott eredményhez, az ellenzék széteséséhez, a városvezető elszigetelődéséhez.