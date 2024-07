Sirokban július 4-én csütörtökön várják az önkéntes véradókat a művelődési házba, tb-kártyájukkal, személyi okmányaikkal. A településen mindig is nagy az aktivitás a Vöröskereszt által szervezett, kiszállásos véradásokon. Köszönhető ez a az ügyet évtizedek óta támogató dr. Kristofori György háziorvosnak és a község vezetésének, akik míg életkoruk engedte, személyes példamutatással az elsők között nyújtották a tű alá karjukat.

Jégkrém is jár a véradóknak Sirokban (Illusztráció)

Forrás: Olena Yakobchuk/Shutterstock

Az is igaz, hogy ezeken az alkalmakon mindig kedveskednek valamivel az önkénteseknek. Most kávéval, ropogtatni valóval, üdítővel és egy hűsítő jégkrémmel ajándékozzák meg őket. Természetesen Kristofori doktor - mint ahogy a helyiek már megszokták - saját pálinkájából is visz kóstolót, így a véradást követően ebből is kaphatnak egy-egy kortyot a véradást követően.

Tuza Gábor polgármester arra buzdít mindenkit, hogy vegyen részt az eseményen, hisz akár három életet is megmenthetnek ezzel a gesztussal.

– Segítsen, hogy minél több vér álljon rendelkezésre az arra rászorultaknak! Ma Ön segít, holnap, szükség esetén Önnek segíthetnek! Nyáron mindig csökken a véradók száma, kérem Ön ne csökkentse, inkább növelje - írja közösségi oldalán.