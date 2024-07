Arról kérdeztük olvasóinkat vasárnap délelőtt, szerintük Heves vármegyében hol van a legjobb fagyi. Rövid idő alatt rengetegen osztották meg kedvenc fagyijuk lelőhelyét, volt aki szerint Tarnaleleszen a Fodor fagyizó az, mások a füzesabonyi Kert Cafét javasolták illetve a Sarokház cukrászdát Poroszlón, de többen szavaztak az egri Sárvári és Marján gombócaira, illetve az Olasz és a Harmos fagyizókra is. Persze olyan is akadt, aki szerint szubjektív, kinek mi a legjobb. Egyik olvasónk viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy Hevesen szerinte nem csak a megye, de az ország, sőt talán a világ egyik legjobb fagylaltja kapható, ugyanis egy világbajnok cukrász kreációit is ehetjük ott a nagy melegben.

Világbajnok fagylaltmester alkotásait kóstolhatjuk Hevesen

Forrás: Beküldött fotó

- Kelet-Magyarországon szinte az első és egyetlen viszonteladóként, a NUTS Grillterasz&Borbár Étterem által üzemeltetett Mackó Fagylalt fagyizó, idén júniusban sikeresen kezdett együttműködésbe a Fazekas & Fazekas cukrászdával. Fazekas Ádám világbajnok fagylaltkészítő mester az országos megmérettetés nyerteseként jutott ki a Gelato Festival World Masters világversenyre amit Olaszországban, Bolognában rendeztek. Frutta di Pistacchio elnevezésű pisztáciás málnás fagylaltjával lett győztes az eseményen, emellett 2024-ben kiérdemelte, hogy a Gelato Festival World Ranking világranglistáján a legjobbnak bizonyuljon. Az általa készített kézműves fagylaltok mindegyike elcsíphető a Hevesi fagyizóban akár kehelyből vagy egyedülálló, Fazekas Ádám által kiválasztott tölcsérekből – osztotta meg az édesszájú közönséggel a nő. Fazekas Ádámról és egyedi alkotásairól egyébként a Street Kitchen is írt már korábban.