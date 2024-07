– Mikor az első találkozót megtartottuk, azt szerettük volna, hogy a zenekarok megismerjék egymást, inspirálódjanak. Igyekszünk nem mindig ugyanazokat a vendégeket hívni. A második találkozón volt 20 éves a szihalmi zenekar, most már azt mondhatom, hagyomány ez a fesztivál. Örömmel látom, hogy a helyieket is sikerült kimozdítani otthonról, a zenekedvelőknek igyekszünk színvonalas műsorszámokat kínálni – mondta. Szavai szerint a szihalmi fúvósok nagyon összetartó közösség, ez a karnagyuk érdeme is. Az előkészületekben is közösen vettek részt. Kitért arra is, hogy a fiatalok talán a komolyzene után is jobban érdeklődnek egy-egy ilyen esemény révén. A zenekarok utolsó, közös fellépése után a fesztivál utcabállal zárult.