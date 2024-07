93 évet élt. Oly magas kor napjainkban, a mely csak ily kiváló s szent életü férfiut illet meg. Mikor kilenczven esztendős korában 10 ártatlan szüz egy-egy esztendőt ajánlott fel életéből, hogy a pápa száz esztendeig élhessen, az egész világ lelkesen tapsolt e keresztényi cselekedethez, s mindenki remélte annak teljesülését is. Minden jel arra mutatott, hogy az életerős, egészséges pápa megéri e magas kort az egész keresztény világ örömére. de a sors könyvében máskép volt megirva. Többszöri operáczió megrongálta a pápa szervei ellenállását, s a vég előbb bekövetkezett, sem mint gondolni lehetett. Rómában s az egész ­világon megszólaltak a lélekharangok, hogy hirdessék a kereszténységnek a legnagyobb lélek szentelt mennybemenetelét.

Uj pápát választanak. Ez a világ rendje. Más férfiu foglalja el Peochi Joachim gróf trónusát. De vajjon örökli-e majd az elődnek nagy tehetségét, liberalis gondolkozását, keresztényi szeretetét? Ez a jövendő titka. Az egész keresztény világ érdekében Isten adja, hogy földi helytartója erényeiben megközelitse az immár halott, de azért halhatatlan pápát XIII. Leót.

EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. MÁJUS 18-ÁN 1871.

Egy igen érdekes rigmus.

Curiusom kedvéért ide iktatjuk, hogy egy gyöngyösi csizmadia nem rég a következő hatalmas rigmussal köszönté fel az újonnan választott birót: Emlitvén szózatom reményteljes akaratom merőfényes bátorságát, vágván vágva adom s nyujtom ezen drága pohárt; szent eledel, béke, szellemi boldogság, vihar, vulkán s Oreb hegy tüzének borzasztó sohajlamai, s gyepély véleményes dus szavazatom irányában módositva azt sorsitom: hogy József Kovács, élvezve biró most is, - miként dicső martyr szent nap után – de az ő bájos és gyenge silányságát nem szerencséltetve – premuneráltam. No de kérem is. – Minthogy szülve születünk s hiba vétkeztünk, s apáink ránk árasztott malasztos engedményes vétke, buzdit és tanusit, de a biráskodás teremében mindenkit, a gyepély és saját kórsága vezényli, éljen tehát a mostani főkovács! Éljen a biró! Dictum factum.