A nyári melegebb idő nemcsak a kirándulókat, de a motorosokat is felcsalja a Bükkbe - írja a Boon.hu. Nem volt ez másként június 30-án sem, több motoros is Répáshuta felé hajtott, amikor is rendőrök állták "volna" útjukat.

Mikor a motorosok meglátták az egyenruhásokat, egyszerűen megfordultak, majd elhajtottak a helyszínről - ezt egy arra járó autós fedélzeti kamerája rögzítette. Többen viccesnek találták a szituációt, írták.