Elkezdődött a magyar sóvirágok tömeges virágzása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) Dél-Hevesi és Dél-Borsodi Tájegységeiben, hívta fel a figyelmet a BNPI.

– A magyar vagy sziki sóvirág (Limonium gmelinii ssp. hungarica) az alföldi puszták egyik legjellegzetesebb évelő virágos növénye, a Kárpát-medence bennszülött faja, a szegfűfélék rendjének (Caryophyllaceae) és a kékgyökérfélék családjának (Plumbaginaceae) tagja. Sótűrő, szívós növény, a szélsőséges időjárási viszonyokat is kibírja, akkor is kihajt, ha nagyon kevés a csapadék. Bőrnemű levelei jól raktározzák a vizet, emellett gyökere is mélyre hatol a talajban, így tud védekezni a növény a szélsőségesen száraz termőhelyen a kiszáradástól. Első virágai már júliusban megjelennek, de a virágzás augusztus második felében a legintenzívebb és több hétig is eltart. A hazai ürmös szikes pusztákon szinte mindenhol él, különösen a Tiszántúlon jellemző. Több helyen még az árvízvédelmi töltések oldalában is találkozhatunk vele. Számos népies neve ismert hazánkban, mint például a vasvirág, a lelleg, a sziksaláta, a jegesvirág vagy a szikikáposzta – írták a növényről.