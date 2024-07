– Visszaadjuk Egert az egrieknek – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Vágner Ákos, Eger új polgármestere, aki októbertől vezeti majd Heves vármegye székhelyét. Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjeként nyert a június 9-i önkormányzati választáson Egerben, s az agrárgazdasági területen tevékenykedő vezető, most cége átszervezését hajtja végre, hiszen annak a vezetését átadja, hogy kizárja az összeférhetetlenséget. Ezzel párhuzamosan októberig szeretne a lehető legaprólékosabben felkészülni a város vezetésére.

Vágner Ákos békés, fejlődő környezetet akar teremteni Egernek

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Nem leszünk könnyű helyzetben októberben, hiszen a város gazdasági helyzetét kívülről nem látjuk át teljesen. Ami adat, szerződés nyilvánosan elérhető, azt a következő hónapokban megvizsgáljuk. Október elejéig a jelenlegi városvezetésnek van mandátuma, ők irányítják a várost. Addigra igyekszünk minden információt begyűjteni, átlátni, illetve az átadás-átvételi folyamatban is benne kell lennie azoknak a folyamatban lévő ügyeknek, amelyekre majd a következő időszakban oda kell figyelni – mondta az új polgármester a Magyar Nemzetnek.

Arra is kitért, hogy a ciklusban versenyképes gazdasági környezet kialakítására törekednek, illetve a vállalkozások számára kedvezőbb feltételrendszer kialakítására. Hangsúlyozta: Eger a történelmi múltja miatt népszerű turisztikai célpont, de a turizmus jelenleg a bevételek csekély részét hozza csak a városnak, ezért ezen a téren is fontos feladatai vannak az önkormányzatnak. A Magyar Nemzetnek is elmondta, úgy látja sokkal jobb városmarketingre van szükség, és olyan programokat kell szervezni, amelyek segítségével turistákkal tölthetik meg a várost. Ezt korábban portálunknak is részletesen kifejtette.

A lap kitért arra is, hogy Eger elmúlt öt évét sorozatos viták jellemezték, Vágner Ákos ezért az egyik legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a közgyűlés hangulatát megváltoztassák, és békés, fejlődő környezetet teremtsenek a városnak.

– Az első feladatunk az lesz, hogy kiszabadítjuk a várost, illetve a város cégeit a viták és az egyéni érdekek fogságából – emelte ki az új polgármester. Vágner Ákos abban bízik, hogy a jövő nyárra már szemmel látható eredményei lesznek mindennek.