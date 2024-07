A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Kiskörei örsének a rendőrei vízből mentést gyakoroltak a balneum Hotel mellett

Forrás: Mészáros János/Új Néplap

A Tisza-tó Önkéntes Mentőcsoport parancsnoka kiemelte, hogy azért is nagyon fontosak a gyakorlatot, mert minden mentés más. Nem lehet elégszer gyakorolni, mindig van olyan részletek, amiket aktuálisan tudniuk kell egymásról a mentésben résztvevőknek akár a hajókkal, akár egyéb eszközökkel kapcsolatban. Mindezeket a gyakorlatok során kell kitapasztalni, mert ott van korrigálási lehetőség. Éles mentés során nincs mód javításra, nem lehet hibázni, tette hozzá Kövér Gábor.

– A Tisza-tó 127 négyzetkilométer felületű, területét a Tiszai Vízirendészet biztosítja, a munkájukat a Tisza-tó Mentőcsoport, illetve mellettük a vízi polgárőrök segítik. A tó körüli a mentőállomások illetékessége tekintetében van Heves-, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rész, illetve egy kis szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéhez tartozik. Ha innen, Tiszafüredről Abádszalókig bármilyen sérültet a térségből elszállítanak, persze a sérüléstől is függően, általában Karcagra viszik kórházba, de előfordult, hogy Egerbe vagy Debrecenbe kellett vinni a beteget. A Heves-vármegyei oldalról valószínűsíthetően az egri kórházba, a borsodi szakaszról pedig Mezőkövesdre viszi az esetkocsi a kimentetteket. A katasztrófavédelem részéről természetesen a Tisza-tó körül minden egység körberiasztható, Általában a tiszafüredi, a mezőkövesdi, a hevesi, esetleg a karcagi egységek jönnek. A Tisza-tavon megvannak azok a mentéshez szükséges vízieszközeink, amelyek országosan országosan is rendelkezésre állnak: a jetskitől kezdve a mentőhajóig, egyéb kishajótól más eszközökig – részletezte Kövér Gábor.

A gyakorlatot az érdeklődők nemcsak végignézhették, de végül a mentőhajó fedélzetén is tehettek egy kört. A mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem gépjárműveivel is megismerkedhettek, miközben a szakemberek a kérdéseikre is válaszoltak. Külön kedveskedés volt a gyerekeknek, hogy akár a szirénát is kipróbálhatták a járműveken.