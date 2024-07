Maklár: Röfifesztivált tartanak, amely a reggel 7 órás tűzgyújtással kezdődik, ez indítja a főzőversenyt is. Lesz termelői piac, bábelőadás, lézerharc, ugrálóvár, népi játékok, látványfőzés, kaszkadőrbemutató, koncertek. A rendezvények osztják ki a Maklár Községért díjakat is. Tombola és utcabál is színesíti a napot.

Forrás: Beküldött fotó

Visonta: Gasztroplacc - MátrAsztal névvel rendezi gasztronómiai programját a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület. Különleges helyi termékekkel csalogatják az érdeklődőket. Péksütemények, grillkolbász, chilis finomságok várják a látogatókat, de mátrai borokat is kóstolhat, aki szomjasan érkezik.