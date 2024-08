A látogatók legkülönbözőbb korú, gyártmányú gépjárműben gyönyörködhettek. A kurblival beindítható, évszázados Ford kisteherautó akár a késő vadnyugatot is idézhette a Colorado állambeli rendszámával. Vastagon amerikai fílinget sugárzott az a Pontiac Macho T/A, amiről megtudhattuk, ez volt a leggyorsabb dolog, amit pénzért meg lehetett venni az USA-ban a hetvenes évek elején. A korszak szocialista ereklyéi is felsorakoztak: A Skodáktól kezdve a Ladákon át a Polski Fiatig, és persze nem hiányozhatott a Trabant sem, az NDK-t idéző tárgyakkal övezve. Láthattuk szombaton azokat a Mercedeseket, BMW-ket, Opeleket és természetesen a VW Bogarakat, amelyeket anno csak a Balatonnál bámulhatott meg szájtátva az átlag magyar emberfia. Az időutazás során látható volt GAZ dzsip, a BKV-s szolgálata után nyugdíjazott Ikarus helyi járatú busz, és – mintha ufó lett volna – egy jobbkormányos Skoda is. Nem hiányozhattak a gyöngyöstarjáni Dutra traktorok sem.

Képaláírás: Az 1. Classic Találkozó időutazás volt az autók történetében Forrás: Czímer Tamás