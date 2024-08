A szintrehozás, Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása 2023-ban kezdődött és 2025-ig tart. – Mindez az általunk üzemeltetésre, felújításra, fejlesztésre átvett 1237 kilométer főpálya 43 százalékát érinti. Ez 538 kilométert jelent. Ezalatt a 3 év alatt 200 híd és felüljáró is megújul és 50-60 csomópont vízelvezető rendszerét és esetleges rézsűcsúszásait is rendbe tesszük. 2023-ban a főpálya 19 százaléka kapott új aszfaltot, ahol szükséges volt nem csak a kopó réteget, de az alatta lévő kötőréteget és a mélyebb szerkezeti részeket is cseréltük, javítottuk. 2024 végére a főpálya újabb 20 százalékát tervezzük megújítani – írják.