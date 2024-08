Hozzáteszik, hogy a vállalat támogatást nyújt az óvodák és iskolák számára, emellett hozzájárul a helyi sportélet fejlesztéséhez, és egy civil alap létrehozását is tervezi, amely évente biztosít anyagi támogatást a helyi közösségi kezdeményezésekhez. A tervezett második ütemben a kutatás-fejlesztési részleg létrehozása is tervben van, amely tovább növeli a foglalkoztatottságot és hozzájárul a helyi tudásbázis fejlesztéséhez. A jövőben Hevesen jól képzett vegyésztechnikusokra és vegyészmérnökökre lesz szükség, így az ehhez kapcsolódó ösztöndíjprogram meghirdetése 2025 végéig várható.

– Heves város vezetése és a BYN Hungary Kft. közösen dolgoznak azon, hogy ez a beruházás városunk és közösségünk, továbbá Magyarország számára is hosszú távon is előnyös és fenntartható legyen. Elkötelezettségünk garancia arra, hogy minden szükséges lépésre sor kerül a környezetvédelem és a gazdasági fejlődés összehangolása érdekében, ezzel hozzájárulva Heves városának gyors és biztos fejlődéséhez, Heves város lakosságmegtartó képességéhez, összességében Heves város jövőjéhez – zárul a kiadott önkormányzati közlemény.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)