Egy újabb fantasztikusra sikerült maconkai horgászat – számol be róla a víztározó közösségi oldalán. Mint írják, másfél nap alatt 46 rekordhalat mérlegelt a tórendszer "ezredese" Novák György és fia ifj. Novák György.

Fotó: Maconkai-víztározó és tórendszere Facebook

A több mint fél tonna súlyú halmennyiséget az EPBC-én is használt csalikkal fogták, de most már egy lényegesen jobb helyen, gáti háromszáznál.

Etetésre az epres The One Secret Juice Liquid-el locsolt magmixet és a piacon hamarosan megjelenő 24 milliméteres Scopex Squid etető bojlit használták. Csalizásnál a már jól bevált The One PVA tasakba töltött pelletekhez nappal 12 milliméteres méz-halibut wafters bojlit, éjszaka pedig süllyedő Scopex Squid bojlit használtak a horog mellett.