Ami az alapterületeket illeti, igen széles szórással vásárolnak nyaralót az emberek, de a négy népszerű üdülőtérséget (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar) együtt véve megállapítható, hogy a legtöbben 30–45 négyzetméteres ingatlant vásároltak idén – válaszolták a Világgazdaság megkeresésére az Otthon Centrum szakértői a nyaralók idei keresettsége kapcsán. Őket a 45–60 négyzetméteres tartományban vásárlók követik, átfogóan elmondható, hogy tízből négyen 30–60 négyzetméter közötti nyaralót kerestek. Az egészen kicsi (30 négyzetméter alatti), valamint egészen nagy (150 négyzetméter feletti) ingatlanok aránya egyaránt 4,5 százalék volt az Otthon Centrumnál.

A Balatonnál a kicsi, míg a Tisza-tónál a nagyméretű nyaralókat keresik idén (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A keresett házak méretét befolyásolta még az üdülőövezet elhelyezkedése, a Dunakanyarban a hatvan négyzetméternél nem nagyobb ingatlanok aránya 50 százalékot tesz ki, miközben a 110 négyzetméter feletti nyaralók aránya 30 százalék ugyanitt. A Tisza-tónál abszolút a nagyobb méretű ingatlanok dominálnak: itt a 110 négyzetméter feletti nyaralók aránya 50 százalék. A Tisza-tó pont a megfizethetősége miatt került előtérbe, így lehetséges az is, hogy errefelé a nagyobb alapterületű házakat keresik. Ezek egyébként akár rövid távra is kiadhatók, főleg a fürdő-, illetve nyaralóhelyeken.

Ami az árakat illeti, bár általánosságban elmondható, hogy a négy nyaralóövezetben a vásárlók bő negyede 40–60 millió forint közötti ársávban vásárolt, és 24 százalékuk 20–40 millió forint között tette ugyanezt, fontos kiemelni a már említett tetemes árkülönbségeket – hívták fel a figyelmet a szakértők.

Amíg továbbra is a Balaton számít a legdrágábbnak, addig a Tisza-tó a legolcsóbb, ahol a vásárolt ingatlanok 62,5 százaléka húszmillió forint alatt kelt el idén. Ez az arány összehasonlításként a Balaton esetében (ahol lényegében budapesti szintűek a négyzetméterárak), csak 2,7 százalék. A magyar tengernél minden második vásárló 40–80 millió forint közötti értékű ingatlant vásárolt az Otthon Centrum összesítése szerint, és nagyon hasonló az arány a Velencei-tónál, valamint a Dunakanyarban is. A különbség abban van, hogy míg a Balaton esetében kiemelkedő még a százmillió forint felett vásárolt ingatlanok aránya is 17,1 százalékkal, addig a másik három térségben ez az arány 5 százalék alatt van.