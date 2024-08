A bíróság felmentette a kegyeletsértéssel megvádolt Blaskó Balázst, tudta meg az Eger Hírek. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Kelemen Csaba színművészről Blaskó Balázs, a Gárdonyi Géza színház igazgatója azt mondta, kollégája titkolta, hogy Covid fertőzött. Ennek nyomán Mirkóczki Ádám polgármester kezdeményezte a színházigazgató felmentését is. Az ügyben vizsgálat is indult 2020 őszén a színházban, részben azért, hogy kiderüljön, a színház vezetése vagy Kelemen Csaba hibázott-e azzal kapcsolatban, ahogy a betegségét kezelték, s, hogy kiderüljön, mi is történt pontosan.

Az előzmények:

„Sajnos, szomorú tény, hogy Kelemen Csaba és felesége, Lengyel Edina végig titkolták Csaba betegségét a színház vezetése előtt is” – mondta akkor Blaskó az ügyről. Ez volt az a kijelentés, melyből a felmentési és kegyeletsértési ügy kirobbant. Az igazgató ugyanakkor a színházban elrendelt vizsgálattal kapcsolatban azt mondta, szerinte kegyeletsértő lesz maga a vizsgálódás is. Mirkóczki Ádám ezt követően közölte, Blaskó Balázs színházigazgató felmentését kezdeményezi az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, mert a teátrum vezetője a városi kulturális, idegenforgalmi és szociális bizottság 2021. október 4-i ülésén a Covid-fertőzés következtében elhunyt Kelemen Csabával kapcsolatosan minden alapot nélkülöző, méltatlan kijelentéseket tett.