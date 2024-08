Van lehetőség azonban másfajta programokra is, például a helyszínről indul a Bolygótúra tanösvény. A nagyjából 4 kilométeres útvonal nemcsak a bolygók Naptól való távolságát érzékelteti, hanem a környék növény-és állatvilágát, a terület földtani-geológiai adottságait és kultúrtörténeti értékeit is bemutatja. A kalandos útvonalnak este is bátran nekivághatunk a világító T jelzéseknek köszönhetően, de akár szakvezetést is kérhetünk a csillagdában.

Továbbá a Bükki Csillagdában részt vehetünk esti csillagászati programokon, vagy megismerkedhetünk a környék éjszakai élővilágával, ha jól időzítünk, akár egy szentjánosbogár-rajzásnak is szemtanúi lehetünk itt. Májustól októberig heti rendszerességgel szerveznek a Bükk különféle területeire tematikus gyalogtúrákat és szakvezetett E-bike kerékpártúrákat is.