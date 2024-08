Szeptember 2-án megkezdődik a tanítás a gyöngyös diákok számára is, és ezzel az önkormányzat diákétkeztetéssel kapcsolatos feladatai is elindulnak, tájékoztatott a városháza. Közlésük szerint az új MENZAPure online étkeztetési rendszer részeként továbbfejlesztették az úgynevezett elektronikus ebédjegyet, és az eddigi érintőkártya helyett egy vonalkódot kapnak a diákok az első étkezés alkalmával a menzákon. A vonalkódot egyébként a szülők is ki tudják nyomtatni az online rendszerből. Az alsó tagozatos, közösen étkező diákok vonalkódjai továbbra is az étkezőkben lesznek tárolva, tette hozzá a városháza.

– Az étkezést 1260 tanuló részére már előző tanév végén és a nyári szünetben megrendelték a szülők. Azok részére, akiknek étkezési igénylése beérkezett és a szeptemberi térítési díjakat időben befizették, a tanítás első napján biztosítjuk az étkezést és az elektronikus vonalkódot is. A gyöngyösi önkormányzat megbízásából a közétkeztetési feladatokat továbbra is az Eatrend Danubia Kft. látja el. Az iskolai étkezést külön nyomtatványon kell igényelni, amely minden iskolában és az önkormányzat honlapján is elérhető. A megrendelés és számlázás továbbra is a Gyöngyös Városi Önkormányzat Online Gyermekétkeztetési Rendszerének használatával történik. Azok számára, akik nem tudják az online rendszert igénybe venni, az Eatrend a Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. szám (iskola földszinti konyhája, 45. konyha) alatti irodájában – munkanapokon 9 és 15 óra között – ügyfélszolgálatot működtet, és minden segítséget megad. Az ügyfélszolgálat elérhető továbbá e-mailen a [email protected] címen és telefonon, a 30 789 4983-as számon is – részletezi a városháza.

Az étkezési térítési díj befizetése tárgyhónapot megelőzően történik

A városháza közleménye kitér arra is, hogy a szeptemberi számlákat már augusztus elején megkapták a szülők, míg az októberi számlákat szeptember elején kapják majd meg.

– Felhívjuk a figyelmet, hogy a számlán szereplő határidőn túli befizetés esetén – a meg nem fizetett napok tekintetében – a bankkártyával történő befizetéstől számított második, míg utalással vagy banki személyes befizetés esetén a harmadik munkanapon fogjuk tudni a tanuló részére az étkezést biztosítani. Az étkezés lemondását a szülők az online étkezési rendszerben rögzíthetik előző munkanap 10 óráig vagy írásban, a [email protected] e-mail címre küldött levélben. A szülők a lemondás napjára elkészült ételt az Eatrenddel egyeztetett módon az ételes doboz árának megfizetésével – ami jelenleg 175 forint – el tudják vinni. A szülők az online felületen egyenlegüket és számláikat megtekinthetik, valamint a térítési díjat bankkártyával biztonságosan befizethetik. Bankkártyával az Eatrend ügyfélszolgálatának terminálján is tudnak fizetni a szülők. Továbbra is megmarad az átutalással történő fizetés lehetősége a Gyöngyös Városi Önkormányzat Közétkeztetési beszedési számlájára: 12001008–01519125–03800003 (az étkező nevének és a befizetendő számla sorszámának megjelölésével). A postai utalványon (csekken) történő befizetési mód már előző tanévben megszűnt, helyette a szülők a Raiffeisen Bankban történő közvetlen banki készpénzes befizetéssel élhetnek a fenti számlaszámra, szintén a gyermek nevének és a számla sorszámának megjelölésével – foglalja össze a tudnivalókat a gyöngyösi városháza közleménye.

