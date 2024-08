Portálunk is megkérdezett egy "harcsahorgászt", jelesül az egri Salamon Gábort, aki egyebek között arról híres, hogy máig ő tartja az Egerszalóki Víztározó rekordját 94 kilogrammos nagybajúszújával. Gábor szerint készül még Tisza-tavi harcsahorgászatra, bár már lecsengőben van a kagylópusztulás. Két héttel ezelőtt még horgásztársával könnyedén össze tudtak szedni két vödörnyi kagylót csalinak, de ma már igencsak keresgélni kell, hogy hol van még tetemek.

Elpusztult kagylók

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Megyei Hírlap

A horgászboltot is üzemeltető pecás elmondása szerint a magyar horgászok 90 százaléka pontyra, békés halakra pecázik, ő azonban izgalmasabbnak tartja a ragadozó horgászatot. Jelen esetben az is egy érdekes történet, hogy miként tudja az ember magát a csalit összegyűjteni. Utána pedig meg is kellene találni a ragadozó hal helyét. Hiába klappol azonban minden, még következik a szerelék. Harcsára ugyanis e téren is alaposan fel kell készülni, különben szakad a szerelék, törhet a bot. – Párszor jártam kint a tavon a kagylópusztulás időszakában, ami július elején kezdődik általában, és láthattam, hogy rajtam kívül mások is megfogták a magukét. Akadt 30-40 kilogramm fölötti fogás is a közelemben – mondta Gábor.