A főtörzsőrmester elárulta azt is, hogy Szabó Attila és Csajbók Ferenc zászlós barátai győzték meg őt arról, hogy kipróbálja a vízirendészeti szolgálatot. Továbbá ők vettek rá arra is, hogy rendőrségi jet-ski kezelők közé beálljon. Saját bevallása szerint szerencsére nem áll távol tőle a vízi világ, mivel Tiszafüreden nőtt fel. A családjában is voltak halászok és hajósok is, így nem kellett sokat győzködni. 2022-ben került át a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz, körzeti megbízottként és természetesen Rocky is vele tartott. Először furcsa volt a számukra a vízirendőrélet, de fokozatosan beleszoktak. Ma már van, hogy alig tudja kiimádkozni a csónakból Rockyt. Elmondása szerint az emberek mindig meglepődnek azon, hogy kutya is ül a rendőrcsónakban, de a jelenléte tekintélyt parancsol.

Azonban - mint írják a Zsaru Magazinban - főtörzsőrmesternek sem kell a szomszédba mennie jó kiállásért és határozott fellépésért. Egy horgászcsónak ellenőrzése során Rocky végig éberen figyelt a kormányállás árnyékából, ha kellett volna, beavatkozik, ám erre nem volt szükség.

– A többséggel nincs gond, ám nagyon nagy veszélyt jelenthet a vízi jártasság és a helyismeret hiánya, mivel minden vizünk más, így könnyű eltévedni. Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk a környezetünkre, a viharjelzésekre, használjuk a mentőmellényt, ami nem dísznek van nálunk, és soha ne induljunk útnak ittasan – összegezte intelmeit a körzeti megbízott, aki tapasztalatból beszélt, majd így folytatta – Sokszor mentettünk embert vízből, de sajnos nem mindig tudjuk elkerülni a tragédiát. A folyó sem tréfál, ha nem vigyázunk, gyorsan megeshet a baj, a Tisza-tavon ráadásul nagyon könnyű eltévedni. Azért vagyunk a vízen, hogy ezt megelőzzük, de a legjobb védekezés a körültekintés – zárta gondolatait Németh Tamás.