A Magyar Fotóművészek Világszövetsége idén is megrendezte a XXIII. Nemzetközi Magyar Fotószalont, amelynek felvidéki régiós kiállítása pénteken Egerbe érkezett. Teleki Klára galériavezető, művészetpártoló köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, a fotográfia izgalmas időutazás, a pillanat művészete.

A XXIII. Nemzetközi Magyar Fotószalont először rendezik Egerben

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Dr. Patrus Sándor, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének elnöke elmondta, most először vannak Egerben. A szövetség pedig 2002-ben alakult, s a hazai és határon túli magyar fotósok érdekképviselete fő célja. Kiemelte, büszke arra, hogy a tagok 90 százaléka nemzetközi fotóművész diplomával rendelkezik.

– Fontos, hogy a tagjaink szakmailag fejlődjenek és képezzék magukat, éppen ezért minden évben megszervezzük a fotószalont. A beérkezett munkákat neves zsűri bírálja, 45 kép látható most itt a falon. A képeket láthatták már például Franciaországban is. A szakmai munkán túl fontos feladatunk a magyar identitás őrzése, ápolása – fejtette ki portálunknak. Elmondta, remek természetfotósaik vannak. Kiemelte, a népviselet, a népművészet és a népi építészet is fontos témájuk, minden évben igyekeznek ilyen feladatot is adni.

– Ezek a hagyományok általunk maradnak fönn, sokhelyütt kezdenek eltünedezni, átalakulni. Mi megőrizzük eredeti formájában, ezt külföldön is szívesen fogadják, például Kanadában is nagy az érdeklődés a képek iránt. Mindemellett nem dokumentálunk, hanem fotóművészeti alkotások készülnek, saját ízlésünk, gondolataink mentén – mondta.

Nagy Tivadar, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke ismertette, Kállai László egri tagjuk közreműködésével jöhetett létre a tárlat, aki egyébként természetfotó kategóriában bronzérmes lett Szeptember végén című fotójával.

– A fotószalonon a már korábban megszokott, de eltérő tartalommal kiirt kategóriákban 9 országból 184 pályázó 1771 fotót küldött feladva ezzel a leckét a zsűri tagjainak.

Az évfordulós kategóriát HIMNUSZ témában írtuk ki, mivel Kölcsey Ferenc 200 évvel ezelőtt fejezte be és adta le a kéziratát. A magyar vonatkozású kategóriában a közmondásokat dolgoztuk fel, a természet kategóriában az állatok és természetes környezetük volt a gondolatébresztő. Az archaikus kategóriában szigorítottunk, idén már a téma is meghatározásra került. Madách Imre: Az ember tragédiája című műve került a középpontba, hiszen Madách Imre születésének 200. évfordulóját ünnepeltük. A képeket elkészítettük, a zsűri kiválogatta a legjobbnak ítélt alkotásokat, most önökön a sor, hogy a fotókat befogadva véleményt formáljanak, amely további inspirációt ad majd munkáinkhoz – mondta.