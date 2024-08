Szó szerint minden van az egri piacon, ami szem-szájnak ingere a nyári hónapokban. Péntek reggel tettünk egy sétát, egy gombostűt is alig lehetett leejteni az árusok között. A magyar görögdinnye félben, negyedelve, csomagolva is kapható. Kilója 300-350 forint. Ez soknak tűnik a nagy bevásárló központok áraihoz képeset, de a minőség garantált. A sárgadinnyéért 600 forintot kérnek kilónként, de egy nénikénél találtunk 300 forintért is takaros kicsi példányokat. Darabra adta őket.

Egészben, félben, negyedben is kapni mézédes görögdinnyét az egri piacon

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Rengeteg fajta, magvaváló hamvas szilva kelleti magát, ezer forintért kínálják. A pultokon még itt-ott sárgállik a sárgabarack 1200 forintért, de sokkal kapósabb már az őszibarack és a nektarin, ami ugyancsak 1200 forintért kapható. Roskadoznak a standok az illatos, korai csemege szőlőktől. Kilónként 1200-1400 forintért mérik.